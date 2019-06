Was für ein Beauty-Albtraum! Sonny Loops hatte für ein Event eine viel zu enge Perücke getragen, die ihr sogar Schmerzen verursacht hatte. Trotzdem hatte die YouTuberin das künstliche Haarteil den ganzen Abend über anbehalten. Doch das war keine gute Idee gewesen: An einer Stelle bildete sich eine wunde Stelle auf ihrer Kopfhaut – und es kam sogar noch schlimmer: Am nächsten Morgen verlor die Freundin von Web-Star Marcel Skorpion genau dort all ihre Haare! "Ich hab wirklich da gesessen, drei Minuten lang mich angestarrt und dachte so: 'Oha!' Weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass das passieren kann", schilderte die Blondine gegenüber Promiflash.



