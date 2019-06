Germany's next Topmodel-Siegerin Simone spricht endlich über ihre Krankheit! Erst im Mai war die süße Blondine von Heidi Klum (46) zur neuen Laufsteg-Queen gekrönt worden – kurz darauf verschwand sie allerdings in der Versenkung: Wochenlang gab es kaum Social-Media-Postings und auch auf den roten Teppichen fehlte Simi. Promiflash traf die Laufsteg-Schönheit nun in Hamburg, wo sie die Funkstille erklärte: "Ich brauchte 'ne kurze Zeit für mich, weil es mir einfach gesundheitlich sehr schlecht ging. [...] Das waren tiefe offene Wunden, es sah aus, als wenn mein Gesicht verbrannt wäre!"



