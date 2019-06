Wie halten Julian F.M. Stoeckel (32) und sein Schatz Marcell Damaschke ihre Schäferstündchen am liebsten? Vor zwei Jahren gab der It-Boy die Liebe zu seinem Partner bekannt. Mit Einblicken in seine Beziehung hielt der Berliner sich bisher allerdings zurück. Seit wenigen Wochen nimmt der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer seinen Freund nun jedoch immer mal wieder mit zu Events. Promiflash nutzte die Gelegenheit, dem Paar ein paar intime Details zu entlocken: Haben sie beim Sex eigentlich das Licht an oder aus?

"Meistens mache ich es dunkel, weil ich ihm den Anblick nicht zumuten möchte. Als ich 20 war, habe ich gedacht, ich will mich pausenlos ausziehen. Da habe ich gedacht: 'Ich bin so hübsch und jung.' Aber die Jugend vergeht schneller, als man denkt", erklärte der 32-Jährige beim "Erwarte das Unerwartete"-Event von TK Maxx gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Erst bist du 21, 22. Dann bist du plötzlich 24, 25 und dann rast es bis 30 und ab 30 rast die Uhr noch mal doppelt so schnell."

Zwar sei Marcell nur ein wenig jünger als er, dennoch sehe sein Körper ganz anders aus als der von Julian. "Ich bin jetzt nicht so alt und abgelutscht, dass man es nicht mehr ertragen kann, aber ich fühle mich nicht mehr wie 20", offenbarte der Reality-Star. Dass er nicht mehr die knackigste Figur hat, finde das TV-Gesicht aber nicht schlimm – denn wenn man jemanden liebe, komme es viel mehr auf Vertrauen und Humor an. "Wir lachen an einem Tag mehr als andere in ihrem ganzen Leben", schwärmte er über seinen Schatz, der während des Interviews an seiner Seite stand.

WENN Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke bei der Goldenen Sonne 2019

Anzeige

Getty Images Julian F.M. Stoeckel bei der Eröffnung der Canvas-Bar in Berlin, Oktober 2018

Anzeige

AEDT/WENN.com Julian F.M. Stoeckel (r.) mit seinem Freund Marcell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de