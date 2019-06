Wird Pascal Kappés (28) der neue GQ Gentleman of the year? Das beliebte Männermagazin lässt seine Leser jedes Jahr einen Sieger wählen – 2019 steht auch Pascal zur Auswahl und schaffte es sogar bereits bis in die Top 10. Im Promiflash-Interview verriet der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star nun, warum er seine Chancen auf den Titel gut einschätzt: "Ich denke halt, was von Vorteil ist, dass ich halt Charakter bin, ich bin nicht glatt. Ich bin nicht so ohne Bart, so dieses typische perfekte Model, sondern ich hab halt meine Ecken, ich hab meine Kanten, ich hab meine Falten!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de