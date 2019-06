Dieter Bohlen (65) feiert heute Instagram-Geburtstag! Am 18. Juni 2018 eröffnete der Poptitan mit seiner ersten Ausgabe von Dieters Tagesschau den Social-Media-Account. Bis heute kann der 65-Jährige noch nicht fassen, wie viele Profile sofort seinen Kanal abonniert haben: "Wir waren total überrascht, was das für ein Feedback gegeben hat", berichtet er stolz im Netz. In Zukunft will er mit seinem Format aber etwas kürzer treten. "Ab und zu, sag ich euch ganz ehrlich, wird es vielleicht mal eine Pause geben. Manchmal schaffe ich es einfach nicht."



