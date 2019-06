Anne Wünsche (27) sagt ihren Augenringen den Kampf an! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin kämpft schon seit Jahren mit dunklen Schatten unter den Augen: "An manchen Tagen geht es und an manchen Tagen ist es halt echt mies!", erklärt die Blondine in einem neuen YouTube-Video. Mit diesen Sorgen sollte nun Schluss sein: Die 27-Jährige ließ sich von einer Schönheitschirurgin die Augenringe unterspritzen – und zeigte sich danach total happy!



