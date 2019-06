Nanu, beim letzten Promiflash-Interview vor wenigen Tagen, bewiesen Henning Merten und Denise Kappès (28) wahres schauspielerisches Talent! Seit Sonntag ist es schöne Gewissheit: Er und das einstige Bachelor-Girl sind ein Paar. Promiflash traf die beiden zusammen am vergangenen Mittwoch bei einem Event in Berlin – und hakte in Sachen Liebe bei dem noch ungeouteten Duo nach – immerhin haben sie jeweils schwere Trennungen hinter sich. Und die angeblichen Freunde wollten rein gar nichts von einer neuen Beziehung wissen! "Ist mir gerade völlig schnurz, ich habe überhaupt kein Interesse, irgendwie gerade meine wahre Liebe zu finden. Ich bin gerade so glücklich, wie es ist. Ich konzentriere mich auf meinen Weg gerade und da bin ich ganz gut dabei, glaube ich", behauptete Henning felsenfest.



