Pietro Lombardi (27) versucht, sein Söhnchen Alessio (3) eiskalt zu erwischen! Der DSDS-Star ist nun knapp vier Jahre Papa – und scheint die Albereien mit dem Kleinen von Tag zu Tag mehr zu genießen. Doch Alessio wird langsam größer und lässt sich nicht mehr so leicht von seinem Vater reinlegen, als der ihm einen witzigen Zaubertrick mit Wasserflasche zeigen will. Unter dem Instagram-Clip stellt der 27-Jährige amüsiert fest: "Ich glaube, Alessio hat geahnt, was passiert."



