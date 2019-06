Was ist denn bloß mit Thor los? In Avengers: Endgame fand die Geschichte über den Sohn Odins dieses Jahr ihr Ende: Nach 21 Filmen des Marvel Cinematic Universe mussten sich die Fans von dem rechtmäßigen Thronfolger Asgards und seinen Kumpels Hulk, Iron Man und Co. verabschieden. Knapp zwei Monate nach der Veröffentlichung des Streifens veröffentlichte Thor-Darsteller Chris Hemsworth (35) nun einen Behind-the-Scenes-Clip vom "Endgame"-Set – und amüsierte damit seine Follower: Als übergewichtiger, depressiver XL-Hero spielt der 35-Jährige Gitarre und singt weinend Johnny Cashs (✝71) Song "Hurt"!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de