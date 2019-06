Der Streit zwischen Nadja Abd el Farrag (54) und Verona Pooth (51) nimmt einfach kein Ende! Schon seit Monaten werfen sich die beiden immer wieder schlimme Dinge an den Kopf – der Auslöser des Beefs? Verona erzählt in ihrer Biografie, wie sie ihren damaligen Ehemann Dieter Bohlen (65) in den 90er Jahren mit Naddel im Bett erwischt habe. Außerdem behauptet die Moderatorin, die einstige Langzeitfreundin des Poptitans habe eine Affäre mit Dieters Gärtner gehabt. Der Ballermannsängerin passt diese Berichterstattung gar nicht, so dass sie bereits vor Wochen hart gegen die Werbe-Ikone schoss. Ihre Wut auf die 51-Jährige scheint bis heute nicht abgeklungen zu sein – denn in einem Interview lästert Naddel nun erneut über Verona!

Über 20 Jahre ist der Ehebruch inzwischen her – genug Zeit, dass nach Naddels Meinung Gras über die Sache gewachsen sein sollte. Entsprechend sauer ist sie über die wiederholte Schilderung in Veronas Buch: "Das wurde doch schon vor Jahren rauf und runter erzählt. Warum muss sie das denn noch einmal aufwärmen?", nörgelt die DJane gegenüber Bunte. Einen möglichen Grund hat Nadja schnell gefunden: "Wegen der Kohle! Es gibt Menschen, die immer in der Öffentlichkeit stehen müssen!"

Naddel selbst habe mit der Vergangenheit schon lange abgeschlossen: "Mit Dieter Bohlen habe ich keinen Kontakt und das ist auch gut so!" Auch Verona habe sich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Denkt ihr, dass dieser Zickenkrieg bald ein Ende finden wird? Stimmt unten ab.

GRABKA,THOMAS / ActionPress Verona Pooth und Dieter Bohlen, 1996

Anzeige

Getty Images Nadja Abd el Farrag bei einem Event, 2018

Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de