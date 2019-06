Seit Wochen ist Oliver Pocher (41) in aller Munde! Nicht nur durch seine Teilnahme an Let's Dance, sondern auch, weil er mit Freundin Amira ein Kind erwartet. Jetzt erwischte die Beauty den Komiker ganz schön außer Rand und Band: In einem Instagram-Clip fuhr der 41-Jährige ziemlich auf Frauentausch ab. "Das war's, Oli darf morgens kein 'Frauentausch' mehr sehen", schrieb das Model belustigt zu dem Beitrag.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de