Im Jahr 2018 gaben sich Ginger Costello und Bert Wollersheim (68) in Dänemark das Jawort. Seit ihrer Hochzeit träumen die beiden von gemeinsamen Nachwuchs – doch bisher will es damit noch nicht so recht funktionieren. Im Interview mit Promiflash am Rande der Premiere von "Tal der Skorpione" (ab Donnerstag, 21. Juni, im Kino) gab sich der ehemalige Bordellbesitzer dennoch positiv und betonte: “Klar ist das noch ein Thema, wir werden jetzt nochmal zu einem Test gehen. Weil ich habe so ein paar Sachen verändert in meinem Leben und wir hoffen und denken, dass das jetzt positiv ist.”



