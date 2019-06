Diesen Beauty-Eingriff hatte sich Anne Wünsche (27) ein wenig anders vorgestellt! Vergangene Woche ließ die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sich ihre Augenringe unterspritzen. Damit erfüllte sie sich einen lang gehegten Traum, denn die dunklen Schatten in ihrem Gesicht hatten sie schon lange gestört. Doch bisher sorgten die Hyaluron-Spritzen lediglich für einen unschönen Nebeneffekt: Blutergüsse! “Das ist halt echt schon so ein bisschen nervig, wenn ich das so sagen darf, weil man sich die Augenringe hat wegspritzen lassen und es sieht irgendwie kurz danach noch viel schlimmer aus, als es eigentlich davor war", ärgerte Anne sich nun in ihrem neuesten YouTube-Video.



