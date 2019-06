Königin Maxima (48) schlägt Herzogin Kate (37) im Fashion-Duell! Am vergangenen Montag besuchten die beiden Royal-Damen dasselbe Event: Eine Veranstaltung zu Ehren des legendären Hosenbandordens, zu der sich zahlreiche Königsfamilien in Windsor versammelt hatten. Während Maxima die anderen Gäste in einem rosa Blazerkleid mit Cape-Ärmeln und einem auffälligen Gürtel verzauberte, erschien die stets stilsichere Kate zwar in einem angemessenen – aber ziemlich farblosen Look: Sie hatte sich in einen schlichten weißen Mantel mit schwarzen Nähten gehüllt. Wie eine Umfrage jetzt ergab, kam Maximas Look bei den Promiflash-Lesern wesentlich besser an...



