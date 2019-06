Shakira (42) sorgt mit ihrem Hüftschwung noch immer für Staunen! Bereits im Jahr 2001 gelang der Kolumbianerin mit "Whenever, Wherever" der weltweite Durchbruch. Dass ihr Nummer-eins-Hit damals so große Aufmerksamkeit erlangte, lag nicht zuletzt auch an ihren sexy Moves. Doch auch nach 18 Jahren hat die zweifache Mutter nichts von ihrem Sexappeal verloren. In ihrem neuen Instagram-Video tanzt die Freundin von Fußballer Gerard Piqué (32) in einem knappen Bikini und beweist damit: Sie hat nichts von ihrem Feuer verloren!



