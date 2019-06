Ist Alicija-Laureen sauer auf Vanessa? Während Alicijas Traum vom Germany's next Topmodel-Titel in der vorletzten Folge der Casting-Show geplatzt war, hatte sich Vanessa für das große Finale am 23. Mai qualifiziert. Doch nur wenige Tage vor der Show schockierte die 22-Jährige mit ihrem freiwilligen Exit – nachrücken durfte Alicija dennoch nicht. Schlechte Luft herrscht zwischen den Girls deshalb aber nicht: "Ich finde nicht, dass Vanessa mir den Platz geklaut hat. Ich meine, es war Heidis Entscheidung. Daran hätte nichts etwas ändern können", erklärte die Beauty gegenüber Promiflash.



