Zu Alessio Lombardis viertem Geburtstag wird Papa Pietro (27) ziemlich emotional: 2015 erblickte der kleine Mann mit einem Herzfehler das Licht der Welt – ein absoluter Schock für den Sänger und seine damalige Frau Sarah (26). Genau an diese Zeit erinnerte sich der 27-Jährige jetzt in einem emotionalen B-Day-Post auf Instagram. "Der schönste und gleichzeitig schlimmste Tag in meinem Leben – dein Geburtstag. Endlich warst du da, mein Schatz", schrieb Pie zu einem Schnappschuss von sich und seinem Sohn.



