Simone Holtznagel (25) hat das, wovon viele andere Frauen nur träumen! Das australische Playboy-Model trägt ein E-Körbchen. Während sich also viele Promi-Damen – wie zuletzt auch die deutsche Influencerin Jessica Neufeld (24) – für ein pralleres Dekolleté unters Messer legten, hat sie von Natur aus eine üppige Oberweite. Die macht der ehemaligen "Australia's Next Topmodel"-Kandidatin allerdings ordentlich zu schaffen, wie sie kürzlich in ihrer Instagram-Story verriet: "Als Trägerin eines E-Körbchens ist es mir ein Rätsel, warum sich jemand seine natürlichen Brüste vergrößern lassen sollte. Große Brüste nerven, sie tun weh und dein Rücken schmerzt."



