Für diesen Urlaub haben Bibi (26) und Julian Claßen (26) einiges hingeblättert! Das YouTube-Ehepaar verbrachte vor Kurzem eine sonnige Auszeit mit Baby Lio in Kroatien. Dort mieteten sich die Netzstars eine edle Villa an der Küste, für die die beiden wohl tief in die Tasche greifen mussten. Ein Blick ins Internet verrät: Das Feriendomizil kostet schlappe 828 Euro die Nacht – und ist an Luxus kaum zu übertreffen. Das 450-Quadratmeter-Anwesen umfasst neben einem Außenpool auch noch vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, eine finnische Sauna, ein Hallenbad, einen Billardraum und einen Whirlpool.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de