Zwei Monate ist es her, dass Nina Moghaddam (38) zum zweiten Mal Mama geworden ist – inzwischen hat die TV-Moderatorin ihren ersten roten Teppich nach der Schwangerschaft gerockt. Während sich Sohnemann Mylo mit Papa im Hotelzimmer die Zeit vertrieb, stellte sich Mama Nina beim Raffaello Summer Day in Berlin einem waschechten Interview-Marathon. Und fühlte sich dabei pudelwohl, wie sie Promiflash verriet: "Mir wurden die Haare gemacht und Make-up und ich laufe ja sonst irgendwie so rum: mit Milchspucke und irgendwelchen gammeligen T-Shirts… Ich fühle mich heute mal wieder so richtig wie eine Frau."



