Endlich verstecken Denise Kappès (28) und Henning Merten ihre Liebe nicht mehr! Die Influencer sorgten am Sonntag mit Pärchen-Pics für eine gewaltige Überraschung und bestätigten damit alle Turtelspekulationen ihrer Follower. Inzwischen fühlen sich die zwei echt gut damit, ihre Beziehung publik gemacht zu haben – doch der Wirbel um ihre Postings hat die Berliner selbst überrascht, wie sie Promiflash verrieten. "Also ich hab nicht damit gerechnet, dass so ein Ansturm kommt, obwohl man sich eigentlich nur lieben gelernt hat. Ist ja eigentlich was ganz Normales", erzählte Henning.



