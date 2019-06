Im vergangenen Jahr belegte Julianna (21) bei Germany's next Topmodel den zweiten Platz. Doch das Modeln ist nicht ihr einziges Talent! Gerade erst brachte die Schönheit ihre erste eigene Single namens "Sunday Blues" auf den Markt. Bei ihrer Release-Party in Hamburg erhielt Julie geballte Unterstützung ihrer ehemaligen GNTM-Kolleginnen. Toni Dreher-Adenuga (19), Christina Peno (23) oder auch die diesjährige Gewinnerin Simone Kowalski reisten eigens für Juliannas Auftritt an!



