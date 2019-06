Versteckt Herzogin Kate (37) hier etwa einen kleinen Babybauch? Mit ihrem Auftritt beim legendären Pferderennen in Ascot sorgte die Frau von Prinz William (37) nun für Aufsehen: Weil sie erneut in einem eher altbackenen Outfit erschien, wurde die 37-Jährige zum Gespött der Royal-Fans. Einige Follower nahmen den Look jedoch genauer unter die Lupe – und wollen unter dem blauen Kleid eine verdächtige Wölbung entdeckt haben! Ist Kate etwa zum vierten Mal schwanger?



