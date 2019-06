Liebe und Sex sind schon seit Beginn ihrer Karriere ihre Spezialgebiete! Charlotte Roche (41) erlangte vor allem durch ihren Roman "Feuchtgebiete" internationale Bekanntheit. Nun will die Autorin mit einem neuen Projekt durchstarten: In ihrem Podcast "Paardiologie" spricht sie zusammen mit ihrem Mann Martin Keß über Themen wie offene Beziehungen und Untreue. In einem Interview erzählt die 41-Jährige nun ganz unverblümt: Sie selbst sei auch schon fremdgegangen!

Gegenüber RTL offenbart Charlotte, dass sie ihre Affäre zunächst nicht beendete habe – selbst als ihr Ehemann schon davon erfahren hatte: "Es war immer mein Benehmen. Irgendetwas, was ich falsch gemacht habe. Muster, die ich nicht durchbrechen konnte", versucht die Moderatorin ihr Verhalten zu erklären. Irgendwann hielt Martin diesen Zustand nicht mehr aus: "Wenn du damit nicht aufhören kannst, dann muss ich dich verlassen – obwohl ich dich liebe!", habe der Unternehmer sie vor die Wahl gestellt.

Am Ende siegte ihre Liebe – inzwischen sind Charlotte und Martin seit über zwölf Jahren verheiratet. Dennoch scheint die gebürtige Britin auch weiterhin großen Wert auf ihre Freiheit zu legen: "Wir wollen, so lange wie es geht, zusammenbleiben. Ich glaube, es ist ganz schön schlau zu akzeptieren, dass der Körper und das Herz des anderen einem nicht gehört!"

ActionPress Charlotte Roche im Film "Eden"

ActionPress Charlotte Roche auf der 67. Frankfurter Buchmesse

ActionPress Charlotte Roche im September 2014

