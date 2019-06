Gibt es bald ein neues Traumpaar am Promi-Himmel? Bisher lief es bei Ennesto Monté (44) nicht so gut in Sachen Liebe: 2017 trennten sich der Schlagerstar und seine damalige Freundin Helena Fürst (45) nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars. Nach einer Penis-OP suchte der Frankfurter vor einigen Wochen in der Dating-Show Naked Attraction nach der großen Liebe – doch das leider vergebens. Aber der 44-Jährige scheint den Traum von der Einen noch nicht aufgegeben zu haben: Er wurde nun mit Temptation Island-Versuchung Anastasiya Avilova (30) bei einem Date erwischt – Promiflash liegen Fotos des Treffens vor!

Ein Leser, der die Reality-TV-Stars während ihres Rendezvous in einem Frankfurter Restaurant gesehen hatte, schilderte gegenüber Promiflash seine Eindrücke von dem Tête-à-Tête: "Die wirkten schon sehr verknallt. Haben Händchen gehalten und Wein getrunken. Sie hat sich sehr über die Rose gefreut und sind zusammen gegangen." Ein Bild dieser Schnittblume postete die dunkelhaarige Beauty auch in ihrer Instagram-Story. Laut des Insiders sollen Ennesto und Anastasiya auch miteinander gekuschelt haben und man soll die beiden auch bereits öfters zusammen gesehen haben.

Wie die 30-Jährige das Date wohl fand? Bisher sind dem Model schon einige Treffen zum Verhängnis geworden. Via Social Media sprach sie vor Kurzem über ihre drei schlimmsten Dates: Diese hatte sie laut eigener Aussage mit einem Versicherungsberater, einer Tinder-Bekanntschaft und einem Marken-Liebhaber.

Instagram / nasia_a "Temptation Island"-Anastasiya

Instagram / nasia_a Screenshot aus der Insta-Story von Anastasiya Avilova

AEDT/WENN.com Ennesto Monté, Reality-TV-Star

