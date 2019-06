Alles aus zwischen Mila Kunis (35) und Ashton Kutcher (41)? Von wegen! In einem Instagram-Video machten die Hollywood-Stars nun deutlich, was sie von den Trennungs-News der letzten Monate halten. Während die beiden im Auto sitzen, zeigt Mila ihrem Schatz die Schlagzeile auf ihrem Handy und verkündet dazu scheinbar betroffen: "Es ist aus zwischen uns!" Ashton erwidert daraufhin ironisch: "Es ist aus zwischen uns beiden? Oh mein Gott. Was sollen wir nur tun?" Eindeutiger hätten die zweifachen Eltern wohl nicht beweisen können, dass nach wie vor kein Blatt zwischen sie passt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de