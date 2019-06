Vergangenen Dienstag veröffentlichte Aline Bachmann auf ihrem YouTube-Kanal ihre neue Single, die in Zusammenarbeit mit dem Musiker Reso entstanden ist. Schnell entpuppte sich der Song bei den Fans als echter Hit und landete in den YouTube-Trends sofort auf Platz 24 – Tendenz steigend. Angesichts dieses rasanten Erfolgs rastete die ehemalige DSDS-Kandidatin in einem Instagram-Clip jetzt komplett aus und sprang jubelnd durch ihre gesamte Wohnung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de