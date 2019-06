Dieses Shooting sorgte für viel Wirbel! In der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel hatten Kandidatin Tatjana und Male-Model Mario Adrion nicht nur miteinander gearbeitet – sondern sich auch gleich geküsst! Wie es nach Abschluss der Dreharbeiten weiterging, verrät die Blondine nun im Interview mit Promiflash: "Ist alles gut, wir stehen in Kontakt zueinander, aber da läuft nichts weiter." Dennoch halte sie Mario für einen coolen Typen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de