Daniela Katzenberger (32) lässt die Hüllen fallen! Die Reality-TV-Bekanntheit schafft es immer wieder, ihre Fans mit witzigen Einblicken in ihren Alltag zu amüsieren: Ob mit BH im Flugzeug, beim Singen mit Gesichtsmaske oder beim Yoga während der Kaffeepause – die Kultblondine ist ein komödiantisches Multitalent. Jetzt präsentierte sich die Mama der kleinen Sophia (3) von ihrer heißen Seite – und posierte für ein Foto doch glatt ganz ohne Bikinitop!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 32-Jährige am Freitag einen Schnappschuss, der bei vielen Followern sicher gefühlt die Außentemperatur ansteigen ließ: Nur mit einer knappen, buntgemusterten Bikinihose bekleidet, posierte die Frau von Lucas Cordalis (51) auf ihrer Terrasse! Doch obwohl Dani ihr Oberteil nicht trägt, verdeckt es trotzdem ihre Brust – und zwar, indem eine unbekannte zweite Person es in einigem Abstand zentimetergenau vor Danis Vorbau hält. Zu dem raffinierten Schnappschuss schrieb die Wahl-Mallorquinerin: "Jetzt noch schnell in den Bikini und ab in den Pool!"

Den Anzieh-Plan der Ludwigshafenerin konnten aber nicht alle Follower verstehen – so schrieb ein Fan doch glatt: "Ach, lass das Ding doch weg... ist doch eh euer Privatpool!" Wie gefällt euch Danis FKK-Foto? Stimmt unten ab.

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2015 in Stuttgart

WENN.com Daniela Katzenberger im August 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

