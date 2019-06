So locker waren die Dreharbeiten für die Sexszene zwischen Iris Mareike Steen (27) und Timur Ülker (29). Zwischen den GZSZ-Charakteren der beiden, Lilly und Nihat, ging es vor Kurzem ziemlich heiß her. Während Nihat Lillys verletzten Fuß behandelt hat, knisterte es gewaltig – und die beiden landeten im Bett. Aber wie ging es den Schauspielern mit so viel nackter Haut vor der Kamera? Im Promiflash-Interview verrät Iris: Für sie und Timur war die Sexszene überhaupt kein Problem!

Peinlich berührt und verlegen? Fehlanzeige! Timur und Iris sind ihre leidenschaftliche Szene ganz locker angegangen. "Das war sehr entspannt. Timur und ich, wir verstehen uns privat super, wir haben keine Berührungsängste. Von daher war das kein Problem für uns, das zu machen", meint Iris gegenüber Promiflash. Vor allem für die Blondine waren diese Dreharbeiten ein Klacks. Immerhin hat sie schon die ein oder andere Liebesszene hinter sich: "Ich bin schon ein alter Hase, was das angeht. Also das war easy."

Bei dem Nihat-Darsteller sah das allerdings ein bisschen anders aus. GZSZ-Neuling Timur hat schon eine Woche vor seiner großen Oben-ohne-Szene aufgehört, Kohlenhydrate zu essen. Außerdem hat er noch mehr trainiert, um halb nackt im TV eine richtig gute Figur zu machen.

TVNOW Timur Ülker und Iris Mareike Steen bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) in einer GZSZ-Szene

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Schauspieler

