Wie ergeht es Jan Ullrich (45) während seiner Zeit im Entzug? Diese Frage stellen sich derzeit viele der Fans des gebürtigen Rostockers – immerhin: Seit Monaten gibt es keine neuen News zum Gesundheitszustand des einstigen Radprofis. Im vergangenen Jahr sorgte Ullrich bereits durch seine Alkohol- und Drogeneskapaden für Negativ-Schlagzeilen. Unter anderem endete eine Auseinandersetzung des Ex-Sportlers mit Til Schweiger (55) auf dessen Grundstück auf Mallorca in einer Festnahme durch die Polizei. Mittlerweile soll sich der 45-Jährige auf dem Weg der Besserung: Der langjährige Team-Telekom-Manager und Freund des Tour-de-France-Siegers, Rudy Pevenage, behauptet nun allerdings gegenteiliges.

In der belgischen TV-Sendung De kleedkamer äußerte Pevenage kürzlich, dass Ullrich weiterhin immense Suchtprobleme habe: "Jan sagt, dass zwei Flaschen Whisky am Tag kein Problem seien. Er sagt: 'Der ist in einem Eichenfass gereift. Das ist das Beste für die Gesundheit.'" Über das Interview berichteten bereits mehrere niederländische und belgische Medien – bisher handelt es sich hierbei allerdings um die erste und einzige Stimme aus dem näheren Umfeld des Zweiradfahrers.

Auch, ob die Aussagen über den Alkoholkonsum Ullrichs aktuell sind, ist nicht bekannt. Der Ex-Manager des Radteams habe allerdings noch immer Kontakt zu seinem einstigen Schützling. Schließlich fand er über den früheren Radrennfahrer sehr eindeutige Worte: "Wir sind alle überzeugt, dass er ein Problem hat. Aber Jan ist ein Idiot. Er glaubt, dass es ihm gut geht und er möchte wie ein Künstler leben."

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Andreas Rentz/Getty Images Jan Ullrich, Ex-Radprofi

