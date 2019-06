Philipp Stehler (31) bricht sein Schweigen über die Trennung von Antonia Elena! Ende Mai bestürzte das Liebes-Aus des Influencer-Paars die Fans: Die fitte Blondine verkündete auf Instagram das Ende ihrer Beziehung. Was dafür den Ausschlag gegeben hat, verraten die Ex-Partner bis heute nicht. Ein böser Streit scheint es allerdings nicht gewesen zu sein. "Wir haben uns im Guten getrennt und waren echt fast ein Jahr zusammen. Ein cooles Jahr, in dem wir unterwegs waren miteinander. Aber das hat jetzt so ein ganz friedliches Ende gefunden", erklärte Philipp im Promiflash-Interview. Der 31-Jährige pflegt sogar noch sporadisch Kontakt zu seiner Verflossenen – einen Rosenkrieg wird es bei diesen beiden wohl nicht geben.



