Am Mittwoch feierten Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27) nach ihrer standesamtlichen Trauung im vergangenen Jahr endlich ihre große Hochzeit. In einer Finca auf Mallorca tauschten der Profi-Kicker und das Model die Eheringe. Mit diesen Schmuckstücken hat es etwas ganz Besonderes auf sich, wie Ann-Kathrin erst kürzlich im Interview mit Vogue verriet: "In Marios Ehering ist ein Stück meines Verlobungsrings eingearbeitet."



