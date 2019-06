Anfang Juni gaben sich Barbara Meier (32) und ihr Partner Klemens Hallmann in Venedig das Jawort. Nach der romantischen Zeremonie luden die Turteltauben Freunde und Familie natürlich dazu ein, diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern. Im Promiflash-Interview plaudert die 32-Jährige jetzt erste Details zur Hochzeitsparty aus: "Wir hatten ja wirklich von sehr bodenständigen Menschen aus dem bayerischen Dorf bis hin zu Hollywood alles dabei. Die Herausforderung war es, da zu sagen, wie schaffen wir das, dass das eine Gemeinschaft wird. Und das ist uns tatsächlich gelungen und ich krieg da auch jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut." Während sich die Braut gegen vier Uhr in der Früh verkrümelte, feierten andere Gäste hingegen fröhlich bis zum Frühstück weiter.



