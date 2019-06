In diesem Videoclip geht es heiß her: Kevin McHale (31) wurde 2009 durch seinen Charakter Artie Abrams in der TV-Serie Glee über Nacht zum Star. Noch vor seiner Schauspielkarriere wollte der heute 31-Jährige Fuß im Musikbusiness fassen – allerdings ohne großen Erfolg. Jetzt greift Kevin erneut an und brachte vor Kurzem seinen Song "James Dean" auf den Markt. Passend dazu veröffentlichte er einen ziemlich heißen Clip, in dem er mit einem Mann ordentlich auf Tuchfühlung geht.



