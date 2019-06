Sarah (28) und Dominic Harrison (27) wollen ein bisschen Zeit für sich. In wenigen Wochen wird sich das YouTuber-Pärchen zum zweiten Mal das Jawort geben. Die obligatorische Hochzeitsreise ist aber erst für das nächste Jahr geplant und soll recht kurz ausfallen. Warum? Die jungen Eltern werden voraussichtlich ohne Töchterchen Mia Rose (1) verreisen, wie Mama Sarah im Promiflash-Interview verriet: "Wir gehen ja auch in Kurzurlaube alleine und unsere Flitterwochen, die planen wir auch alleine. Das wird dann ja eigentlich so Flitterwochen, Honeymoon und Babymoon in einem, also eigentlich so vor dem nächsten Baby… das muss man sich schon gönnen."



