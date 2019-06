Vor wenigen Tagen sorgte Instagram für einen Schock unter den Germany's next Topmodel-Fans: Plötzlich waren viele private Accounts der diesjährigen Kandidatinnen verschwunden! Lediglich die verifizierten ProSieben-Kanäle der Mädels waren noch aufrufbar – unter anderem Alicija-Laureen, Melissa und Caroline waren von der Deaktivierungswelle betroffen. Promiflash hat deshalb bei der Blondine, deren Profil mittlerweile wieder da ist, nachgehakt. Ihrer Meinung nach haben Nutzer die privaten Accounts gemeldet, weil sie sie für Fakes gehalten haben. "Jeder kann die Accounts melden und dann werden die kurzzeitig deaktiviert. Weil eigentlich ist ja der reale Account der mit dem Haken", erklärte sie im Interview und verriet gleichzeitig, was in Zukunft mit ihren zwei Internetauftritten passieren wird.



