Kaum zu glauben, aber Verona Pooth ist 51 Jahre alt – und das sieht man ihr so gar nicht an! Zwar gab die Kult-Moderatorin öffentlich zu, dass sie ihren Falten regelmäßig den Kampf mit Hyaluronsäure ansagt, aber ihrem Traumkörper merkt man das halbe Jahrhundert überhaupt nicht ab. In den sozialen Netzwerken teilte das Model nun einen freizügigen Schnappschuss von sich und zeigte dabei, was es hat.

Eigentlich zeigt sich Verona auf Instagram immer schick bekleidet, vereinzelt auch mal in sexy Dessous oder im Sportoutfit. Nun veröffentlichte die Beauty aber einen besonderen Augenschmaus. Zu sehen: Die Mutter von zwei Söhnen posiert in einem weißen Bikini und setzt ihren Hammer-Body perfekt in Szene. Zum Schnappschuss aus ihrem Mallorca-Urlaub schrieb sie: "Ich genieße diesen einzigartigen, ruhigen und entspannten Ort."

Ihre Fans haben wohl eher den Anblick der brünetten Schönheit genossen, als die paradiesische Inselkulisse im Hintergrund. Sie waren vollkommen aus dem Häuschen von ihren heißen Kurven und schrieben: "Hut ab, tolle Figur und sehr sexy." Ob sich ihre Fans wohl schon bald auf weitere derartige Schnappschüsse freuen dürfen? Das kommt sicherlich auf das Urteil ihrer Söhne an, denn: Für den Playboy würde Verona auch aufgrund ihrer Kinder nicht blank ziehen.

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Juni 2019

Andreas Rentz/Getty Images for Duftstars Verona Pooth, Mai 2019

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Januar 2019

