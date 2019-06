Prinz Oscar von Schweden (3) tobt schon wie ein Großer! Der kleine Sohn von Prinzessin Victoria (41) durfte sich über eine besondere Ehre freuen: Ein Naturspielplatz in der Region Skåne wurde nach dem Dreijährigen benannt. Am Mittwoch wurde die Kletter-Landschaft von dem Mini-Royal eingeweiht. Super-süße Bilder und ein Video auf dem Instagram-Profil des schwedischen Königshauses dokumentierten die wilde Toberei: Ob über einen Baumstamm balancieren, in Papa Daniels (45) Arme springen oder mit Mama um die Wette laufen – Oscar nahm sich mutig jeder Herausforderung an.



