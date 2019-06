Nach vier gemeinsamen Jahren gehen der Schauspieler Bradley Cooper (44) und das Model Irina Shayk (33) inzwischen wieder getrennte Wege. Für Bradley scheint die Trennung von der Mutter seines Kindes bisher mehr als friedlich abzulaufen. Doch könnte sich das noch ändern? Seine Ex-Frau Jennifer Esposito (46) schien jedenfalls noch lange nach ihrer Scheidung im Jahr 2007 schmutzige Wäsche zu waschen gehabt zu haben: In ihrer Autobiografie spricht die Schauspielerin über ihre ehemalige Beziehung – und lässt dabei kein gutes Haar an ihrem Ex!

In ihrer Biografie Jennifer's Way, die bereits im Jahr 2014 erschienen ist, erwähnt Jennifer den "Hangover"-Star zwar nicht namentlich, laut New York Daily News soll der zeitliche Rahmen ihrer Erzählungen aber mit der Zeit, als sie mit Bradley zusammen war, übereinstimmen. In ihrem Buch behauptet die heute 46-Jährige unter anderem, ihr einstiger Partner habe eine dunkle Seite: "Wir hatten eine gute Zeit, aber er konnte auch gemein und kalt sein. Seine Laune kippte zum Teil von einem Moment auf den anderen", schrieb sie. Manchmal sei ihr Ex auch einfach ausgerastet. Zudem habe er ein Händchen dafür gehabt, Menschen zu manipulieren – im Großen und Ganzen habe sich die Beziehung einzig und allein um ihn und seine Bedürfnisse gedreht, schilderte Jennifer damals.

Letztendlich war ihre Ehe auch nur von kurzer Dauer: Nach gerade einmal vier gemeinsamen Monaten ließ sich Jennifer von Bradley scheiden. Wie sie heute zu ihrem Verflossenen steht, ist unklar. Als das Gerücht aufkam, Bradley habe eine heimliche Affäre mit Lady Gaga (33), scheute die "Navy CIS"-Darstellerin aber offenbar nicht davor zurück, die Spekulationen weiter anzuheizen.

Getty Images Bradley Cooper 2019 in Kalifornien

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globes 2019

Getty Images Schauspielerin Jennifer Esposito

