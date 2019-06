Aktuell erwartet Janni Kusmagk (28) ihr zweites Kind. Klar, dass sich die Profi-Surferin da auch an ihre Schwangerschaft mit Emil-Ocean (1) zurückerinnert. Gegenüber Promiflash gesteht Janni nun: Eines mache sie noch immer wahnsinnig. "Es ist absurd, dass mir zum Beispiel in der ersten Schwangerschaft gesagt wurde, dass der Kopfumfang riesig ist von Emil-Ocean." Das habe sie damals total verunsichert. Sie störe es generell, dass sowohl bei Müttern als bei den Kindern so viele Dinge gemessen werden.



