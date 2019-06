Da ist nicht mal Ella Endlich (35) eine Ausnahme! In dieser Let's Dance-Staffel schien Juror Joachim Llambi (54) dem Hüftschwung der Schlagersängerin besonders verfallen zu sein: Die Musikerin wurde von Anfang an von Llambi gelobt und heimste Woche für Woche herausragende Punkte von ihm ein. Eine Favoritenrolle habe sie anfangs deshalb aber nicht gehabt, offenbarte der ehemalige Turniertänzer Promiflash beim Rafaello Summer Day in Berlin: "Nein. Man kommt zu dieser Sendung, man schaut sich das Tanzen an und weiß dann relativ schnell, welche zwei, drei, vier Prominenten das super machen."



