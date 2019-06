Pamela Reif (22) gönnt sich keine Cheatdays! Die Fitness-Bloggerin ist auf Instagram mit ihren Tipps und Tricks in Sachen Ernährung mega-erfolgreich. Stolze 4,2 Millionen Follower verfolgen schon, wie die 22-Jährige tagtäglich für ihre Traumfigur schwitzt. Doch auch die Ernährung spielt für die Topform der Influencerin eine große Rolle. Im Promiflash-Interview verrät Pamela: Sie gönnt sich nie kulinarische Sünden wie Pizza und Co! "Man will das gar nicht mehr in der Menge essen, weil man einfach merkt, wenn ich mich gesund ernähre, fühle ich mich gut und fit und wache morgens fit auf und nicht mit Kopfweh und Augenringen und habe im Sport viel Kraft und Energie", stellt sie klar.



