Sandy Mölling (38) gibt für ihren neuen Job alles! Seit wenigen Tagen steht die ehemalige No Angels-Sängerin in Magdeburg für das Musical "Chicago" auf der Bühne. Darin spielt die Powerfrau die Tänzerin Roxie Hart, die im Gefängnis gelandet ist, weil sie ihren Liebhaber umgebracht haben soll. Für ihre Rolle muss Sandy allerdings nicht nur singen, tanzen und schauspielern. In einigen Szenen entblättert sich die Schauspielerin auch bis zur sexy Reizwäsche!

Wie Bilder des Open-Air-Musicals zeigen, geht es auf der Bühne heiß her zwischen Sandy und ihren Schauspielkollegen. In einer Szene ist die Beauty in durchsichtigen schwarzen Dessous zu sehen. An anderer Stelle spielt sie eine heiße Sexszene mit ihrem Kollegen. Um das Ganze so authentisch wie möglich zu gestalten, präsentiert der Schauspieler dabei sogar seinen blanken Hintern.

Doch ist die sündige Show trotz des vollen Körpereinsatzes auch für Familien geeignet? "Wir haben dennoch darauf geachtet, dass auch jüngere Besucher das Open-Air-Spektakel erleben können", zitiert Bild das Theater Magdeburg. Fest steht: Bis zum 7. Juli haben Sandys Fans noch die Chance, sie in ihrer heißen Rolle zu bestaunen.

