Toni Dreher (19) und Shari Streich (24) wollen bei der diesjährigen Fashion Week in Berlin richtig durchstarten! Damit das klappt, bereiten sich die beiden GNTM-Grazien auf besondere Weise vor, wie sie gegenüber Promiflash verraten. "Weniger Chips und Pizza und mehr Sport. Klappt nicht immer, aber wir versuchen es", fasst Toni die Marschroute zusammen. Doch dahinter stecken nicht nur optische Gründe. Denn die Fashion Week, die vom 2. bis 6. Juli die Modeszene anlockt, hat es in sich. "Es geht auch darum, dass man halt wirklich für längere Zeit wach bleibt, durchhält am Set und das ist halt wirklich auch sehr stressig", erörtert die Vorjahresshowsiegerin ehrlich.



