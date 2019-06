Kinderplanung bei Micaela Schäfer (35)! Bislang ist das Nachtmodel kinderlos. Doch das soll nicht immer so bleiben, wie die 35-Jährige im Promiflash-Interview verrät. "Mit 45 oder erst 50 werde ich ein Kind bekommen, weil dann bin ich, glaube ich, bereit dafür. Im Moment hab ich zu viel Spaß und da passt ein Kind nicht rein", erläutert die Kurven-Queen. Trotzdem kann es Micas Umfeld offenbar gar nicht erwarten, sie mit einem Babybauch zu sehen. "Mittlerweile werde ich so oft nach Kindern gefragt. Sogar mein Frauenarzt hat mich letztens gefragt. Da merkt man, man kommt anscheinend in dieses gewisse Alter", erzählt die Moderatorin. Einen potenziellen Vater hat die Single-Beauty derzeit nicht in ihrem Leben – obwohl sie nach wie vor in Kontakt mit ihrem Ex-Partner Felix Steiner (34) steht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de