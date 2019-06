Die Aufregung dürfte bei Janni (28) und Peer Kusmagk (44) langsam ins Unermessliche steigen: In wenigen Tagen werden die beiden ihr zweites gemeinsames Kind in den Armen halten! Zu ihrem Sohnemann Emil-Ocean (1) wird sich schon bald ein Mädchen gesellen, denn Janni ist bereits im zehnten Monat schwanger. Für die Blondine aber kein Grund, sich in sackartige Kleidung zu hüllen: Sie setzt ihren XXL-Babybauch jetzt in einem heißen Spitzenkleid in Szene!

Auf Instagram teilte die werdende Zweifach-Mama den Schnappschuss. In einer transparenten, weißen Robe steht sie im Garten, betrachtet nachdenklich die zukünftige Wiege ihres Babys und macht dabei eine sexy Figur! Obwohl der Bauch schon ganz schön groß geworden ist, schafft es Janni tatsächlich noch hin und wieder, ihre Situation zu vergessen: "Diese Schwangerschaft vergeht so schnell und ich bin noch immer in so vielen anderen Gedanken und so beschäftigt, Emil-Ocean hinterherzurennen, dass ich erst in Momenten wie diesen realisiere, dass wir bald tatsächlich eine Tochter haben werden", erklärte sie zu dem Beitrag.

Jannis Kehrseite sieht man die Schwangerschaft übrigens gar nicht an. Das offenbarte die Surferin kürzlich mit einem Social-Media-Posting. Trotz positiver Kommentare ihrer Community halte sie nicht viel davon, den Körper einer schwangeren Frau in irgendeiner Weise zu bewerten.

