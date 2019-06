Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) lassen die Korken knallen! Erst im Mai hatten die Schauspielerin und der Musiker sich in Las Vegas das Jawort gegeben. Nach der für die Glücksspielmetropole typischen Elvis-Trauung wollen die Turteltauben sich Gerüchten zufolge jedoch schon bald in Frankreich ein zweites Mal die ewige Liebe schwören. Gemeinsam mit vielen Freunden sind sie nun in Paris angekommen – alles spricht dafür, dass jeden Moment die Hochzeitsglocken läuten. Bei einer Pre-Wedding-Party ließen Sophie und Joe nun so richtig die Sau raus!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen das Paar am Montag, wie beide gemeinsam mit Joes Bruder Nick (26) und dessen Ehefrau Priyanka Chopra (36) ein kleines Schiff auf der Seine besteigen – und es schnell in ein waschechtes Partyboot verwandeln! Dutzende Champagnergläser und Platten mit kleinen Naschereien sind auf den Tischen zu sehen, während die Braut und ihr Bräutigam es sich mit ihren Liebsten gut gehen lassen. Besonders süß: Sowohl die Game of Thrones-Beauty und ihr Jonas Brother als auch Nick und Gattin Priyanka können auf den Schnappschüssen kaum die Finger voneinander lassen!

Ob die zwei sich damit wohl schon auf ihre immer näher rückende Hochzeit einstimmen? Einem Insider-Versprecher zufolge soll die Feier nämlich in den nächsten Tagen anstehen: TV-Star Dr. Phil McGraw hatte am Sonntag via Social Media verkündet, es dauere "noch eine Woche" – Fans waren sich daraufhin sicher, dass Sophie und Joe sich am kommenden Wochenende trauen lassen werden.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

Anzeige

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas in Paris

Anzeige

KCS Presse / MEGA Sophie Turner, Nick Jonas, Priyanka Chopra, Joe Jonas und Freunde in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de