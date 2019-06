Cäcilia war dieses Jahr eine der Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel. Sie kam sogar bis in die letzte Runde, doch für den Sieg reichte es leider nicht: Die Freiburgerin belegte hinter Gewinnerin Simone und der Zweitplatzierten Sayana den dritten Platz. Wie geht es ihr einen Monat nach dem GNTM-Finale? "Natürlich habe ich es schon verarbeitet, dass ich nicht gewonnen habe und Dritte geworden bin. Manchmal, wenn man darüber nachdenkt, dann ist man noch enttäuscht – aber ich bin trotzdem zufrieden so", erklärte die 18-Jährige gegenüber Promiflash beim Launch-Event von Joyn.



