Ihr Hammer-Body kommt nicht von ungefähr! Für ihren Traumkörper hat "taff"-Moderatorin Viviane Geppert (28) schon die eine oder andere radikale Diät über sich ergehen lassen. In diesem Jahr entschied sich die Blondine für eine siebentägige Detox-Kur. Auf dem Speiseplan standen ausschließlich Säfte. Das hat Viviane offenbar nicht so gut vertragen, wie sie im Interview mit Promiflash berichtet: "Am sechsten Tag hatte ich dann mal einen kurzen Kreislaufzusammenbruch, weil ich einfach Zucker gebraucht hab." Noch einmal detoxen möchte sie also nicht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de